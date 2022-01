Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert Blechschaden (19.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Zufahrt von der Vockenhauser zur Bundesstraße 33 einen Auffahrunfall verursacht. Eine 23-jährige VW Polo Fahrerin wollte in Richtung Donaueschingen auf die B 33 auffahren, musste jedoch an der Einmündung abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 49-jähriger Mercedes CLA Fahrer reagierte zu spät und fuhr auf den VW Polo auf. An seinem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Den Schaden am VW schätzte die Polizei auf ebenfalls rund 3.000 Euro.

