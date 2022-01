Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin kommt von der Straße ab (20.01.2022)

St. Georgen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro ist die Folge eines Unfalls auf der Bahnhofstraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht. Eine 27-jährige BMW 318 Fahrerin kam in einer Linkskurve kurz vor der Einmündung zur Museumsstraße nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte sie einen Baum, ein Verkehrszeichen und ein Hinweisschild eines Parkplatzes. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt.

