Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Blechschaden (19.01.2022)

Donaueschingen (ots)

Einem Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Neue Wolterdinger Straße / Brigachtalstraße". Eine 18-Jährige bog mit einem Audi SQ 5 auf die "Neue Wolterdinger Straße" ein und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 32-jährigen Ford Fiesta Fahrers. Beim Zusammenstoß blieben beide Insassen unverletzt. An ihren Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

