POL-FR: Bad Säckingen: Silberne Mercedes A-Klasse beschädigt und gesucht!

Am Donnerstag, 27.01.2022, ist auf dem Parkplatz der Badmattehalle in Bad Säckingen eine silberne Mercedes A-Klasse beschädigt worden. Gegen 16:45 Uhr hatte ein 43 Jahre alter VW-Fahrer beim Einparken den Mercedes hinten links touchiert. Nachdem der VW-Fahrer gewartet hatte, verließ er kurz die Unfallstelle, um sein Handy und einen Notizzettel zu holen. In der Zwischenzeit hatte der Mercedes den Parkplatz verlassen. Der Mercedes-Benz soll Säckinger Kennzeichen (SÄK) gehabt haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet den Besitzer, sich dort zu melden (Kontakt 07761 934-0).

