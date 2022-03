Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Gefährliches Überholmanöver

Bei einem gefährlichen Überholmanöver auf der Kreisstraße 2877 bei Bad Mergentheim verursachte ein 38-jähriger Fahrzeugfahrer am Mittwochabend einen Unfall. Er fuhr, gegen 18:30 Uhr, von Assamstadt kommend in Richtung Bad Mergentheim. Dabei setzte er kurze Zeit später nach einer Brücke zum Überholen von zwei Fahrzeugen an. Als der 38-Jährige mit seinem VW Touran auf der Höhe des ersten Fahrzeuges, einem BMW, war, kam auf der Gegenspur ein Auto entgegen. Beim Abbremsen und Wiedereinscheren streifte er den BMW an der hinteren Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Verletz wurde niemand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Ältere Frau am Kreisverkehr von Fahrzeug erfasst

Eine 86-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen in Bad Mergentheim in der Herrenwiesenstraße von einem Fahrzeug erfasst. Die Frau überquerte die Straße im Bereich des Kreisverkehrs und wurde vermutlich von einer 75-jährigen VW Polo-Fahrerin übersehen. Die 86-Jährige wurde darafhin angefahren und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Creglingen: Schwerer Unfall mit Anhänger

Auf der Landesstraße 2251 zwischen Klingen und Creglingen kam aus bisher ungeklärten Gründen ein 47-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Anhänger von der Straße ab. Nach der Einmündung in Richtung Niederrimbach fuhr er mit seinem Pkw die Böschung herunter, schanzte circa zehn Meter weit über eine Wieseneinfahrt und kam nach weiteren rund zehn Metern zum Stillstand. Der 47-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 13.000.Euro. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landesstraße komplett gesperrt.

