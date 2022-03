Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm-Obereisesheim: Hochwertigen Pkw ausgeschlachtet - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Dienstag schlachteten Diebe ein hochwertiges Auto komplett aus und flüchteten unerkannt. Zwischen Montagabend, gegen 19 Uhr, und Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu einem Autohändler in der Neckargartacher Straße in Neckarsulm-Obereisesheim. Nachdem sie das Gelände betraten, gingen sie zu einem BMW X3 M und schlugen eine Scheibe ein, um ins Innere des Wagens zu gelangen. In dem Auto bauten die Diebe fachmännisch fast den kompletten Innenraum, unter anderem die Rückbank und elektronische Geräte, aus, demontierten die Scheinwerfer und die elektronischen Seitenspiegel. Wie die Täter ihr Diebesgut abtransportierten ist noch unklar. Vermutlich waren die Täter mit einem größeren Fahrzeug vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Fahrzeug übersehen

Vier verletzte Personen und rund 35.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls bei Neckarsulm-Amorbach. Am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, bog ein 79-Jähriger mit seinem VW Golf von einem Feldweg am Hängelbach auf die Landesstraße 1095 ein. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden und bevorrechtigten VW Tiguan eines 42-Jährigen, woraufhin die beiden Fahrzeuge zusammenprallten. Durch die Kollision wurden beide Fahrer sowie die 68-jährige Beifahrerin in dem Golf und die 22-jährige Beifahrerin des Tiguans verletzt. Alle vier Personen mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Lauffen am Neckar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 16.45 Uhr, mit einem Fahrzeug ein Auto in Lauffen am Neckar und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt den in der Heilbronner Straße geparkten BMW 320. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, mit einem Fahrzeug ein Auto in Heilbronn und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt den in der Hegelmaierstraße geparkten Mitsubishi Outlander. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Bad Rappenau: Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend bei Bad Rappenau entstand rund 50.000 Euro Sachschaden. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Sattelzug bei Bad Rappenau von der Autobahn 6 ab. An der Einmündung zur Landesstraße 1107 wolte er mit seinem Gefährt in Richtung Fürfeld abbiegen. Ein vor ihm fahrender 48-Jähriger mit seinem Audi R8 musste verkehrsbedingt halten, woraufhin der Laster auf den Wagen auffuhr. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich hoher Sachschaden.

A81 / Untergruppenbach / Weinsberg: Verfolgungsfahrt auf der Autobahn

Nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn sucht die Verkehrspolizei Weinsberg nach Zeugen des Vorfalls. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, sollte ein Audi A6 auf dem Parkplatz Grafenwald der Autobahn 81 durch zivile Polizeibeamte kontrolliert werden. Als sie sich zu erkennen gaben, beschleunigte der Fahrer plötzlich und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung des Weinsberger Kreuz. An der Anschlussstelle Weinsberg fuhr der Mann mit seinem Wagen von der Autobahn ab und missachtete die Vorfahrt mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der Bundesstraße 39a fuhren. Schlussendlich konnte der Wagen im Bereich des Park-and-Ride-Parkplatzes gestoppt werden. Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und falsche Kennzeichen an dem Audi montiert waren. Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch die Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet wurden, sich telefonisch unter der 07134 5130 zu melden.

