Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2022 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 76-jähriger Fußgänger wurde am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Leingarten tödlich verletzt. Gegen 9 Uhr war der Mann zu Fuß am Bahnhof unterwegs und überquerte den Fußgängerüberweg zum mittleren Bahnsteig. Hierbei übersah er vermutlich die rot leuchtende Fußgängerampel und wurde von dem aus Karlsruhe einfahrenden Zug erfasst. Der 76-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Eppingen-Elsenz: Einbruch in Bankfiliale - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen in der Nacht auf Mittwoch in eine Bankfiliale in Eppingen-Elsenz ein und versuchten an das Bargeld in den dortigen Geldautomaten zu gelangen. Zwischen Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, begaben sich die Einbrecher zu der Filiale in der Sinsheimer Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt und machten sich über die Geltautomaten her. Letztendlich gelang es den Tätern nicht die Automaten aufzubrechen und sie flohen lediglich mit mehreren hundert Euro an Münzgeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07341 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell