POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Gleich zweimal wurden in den vergangenen Tagen geparkte Fahrzeuge beschädigt, bei denen der Unfallverursacher unbekannt ist.

In der Nacht zum Dienstag parkte eine Frau ihren Audi A1 in der Memeler Straße in Heilbronn am Straßenrand. Am nächsten Morgen gegen 7.45 Uhr bemerkte sie eine Delle in der Beifahrertür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zur Tat werden von dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Ein geparkter Ford S-Max wurde in der Hofwiesenstraße in Heilbronn zwischen Sonntag, 12.30 Uhr und Montag, 17.30 Uhr, vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 1.250 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479444 zu melden.

Bad Rappenau: Mit türkisfarbenem Pkw unterwegs - Wer hats's gesehen?

Die Verkehrspolizei Weinsberg sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Person geben können, die am vergangenen Freitag mit einem türkisfarbenen Mercedes in Bad Rappenau unterwegs war. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt wurde das Fahrzeug bewegt und in der Wilhelm-Hauff-Straße geparkt. Da ein mögliches Fahren ohne Fahrerlaubnis im Raum steht, werden Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder der fahrenden Person geben können, gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Neckarsulm: Leicht verletzt und hoher Sachschaden

Ein 58-Jähriger wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall in Neckarsulm leicht verletzt. Ein 35-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr gegen 13.45 Uhr den Bechtle Platz von der Wilhelm-Herz-Straße kommend und bog nach links in die Carl-Zeiss-Straße ab. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund blendender Sonne den entgegenkommenden 58-Jährigen mit seinem Alfa Romeo. Bei dem Zusammenstoß entstanden rund 15.000 Euro Sachschaden und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell