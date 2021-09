Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Goslar - Jürgenohl

Kramerswinkel - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Goslar (ots)

Am Samstag, 11.09.2021, zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, wurde in Goslar-Jürgenohl ein auf dem Parkplatz beim Marktplatz abgestellter PKW Volkswagen mit HD-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand Lackschaden in Höhe von rund 500 EUR am hinteren Stoßfänger des PKW.

Der/die Unfallverursacher:in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es im Zeitraum zwischen Freitag, 03.09.2021, 16:00 Uhr - Sonntag, 12.09.2021, 19:45 Uhr, in der Bürgermeister-Papen-Str. Dort wurde ein gegenüber der Hausnummer 17 a am Fahrbahnrand geparkter PKW VW Fox mit GS-Kennzeichen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich bei einem Rangiervorgang im Bereich der hinteren Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 700 EUR.

Die Polizei Goslar bittet in beiden Fällen Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfällen geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

-Lüdke, KHK -

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell