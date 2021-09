Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PK Oberharz aus Clausthal-Zellerfeld vom 12.09.2021

Goslar (ots)

Altenau/ B498: Am 11.09., gegen 15:40 Uhr, befährt ein 50jähriger Kradfahrer mit seiner Maschine (KTM Superduke R) die B498, aus Rtg. Dammhaus kommend, in Rtg. Altenau. Auf regennasser Fahrbahn kommt er auf Grund nicht ausreichender Profiltiefe und einer nicht an die örtlichen Gegebenheiten angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hier kollidiert er mit der Schutzplanke und verletzt sich schwer. Der Verkehrsteilnehmer wird mit dem Rettungshubschrauber dem Klinikum Nordhausen zugeführt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 9500 EUR geschätzt.

Cl.-Zellerfeld: Am 11.09., gegen 18:30 Uhr, wird das 22jährige männliche Opfer in seiner Wohnung durch zwei Gäste angegriffen. Durch Schläge und Tritte wird das Opfer nicht unerheblich verletzt. Bei Anzeigeaufnahme stand das Opfer erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Beschuldigten konnten ermittelt aber nicht mehr am Tatort angetroffen werden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Wildemann: Am 12.09., gegen 06:30 Uhr, wurde dem hiesigen Kommissariat fernmündlich mitgeteilt, dass es auf dem Bohlweg 31 zu einer Sachbeschädigung an einem Motorrad (KTM 790 Duke) gekommen sei. Das Fahrzeug liegt bei Eintreffen der Polizei auf der linken Fahrzeugseite. Der Tatzeitraum konnte auf den 11.09., 18:00 Uhr, bis 12:09., 06:30 Uhr, eingegrenzt werden. Der eingetretene Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Dunker, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell