Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 12.09.2021

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl in Kfz-Verwertungsbetrieb

Am Samstag, 11.09.2021 wurde den Kolleginnen und Kollegen ein Einbruch in einen KfZ-Verwertungsbetrieb in Harlingerode in der Landstraße mitgeteilt. Hier wurde festgestellt, dass sich noch unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag unbefugt Zutritt zu dem genannten Gelände verschafft und dort mehrere Fahrzeugteile entwendet haben. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

i.A. Schulze, PHK

