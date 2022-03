Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2022 mit Berichten Bericht aus dem Landkreis Heilbronn und dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Ilsfeld: Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn

Erschreckendes Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn 81 im Bereich der Tank- und Rastanlage Wunnenstein bei Ilsfeld in Fahrtrichtung Würzburg:

Am Dienstag führte die Verkehrspolizei Weinsberg Geschwindigkeitsmessungen zwischen 8.20 Uhr bis 11.45 Uhr auf der Autobahn durch. In dem überwachten Streckenabschnitt ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometern begrenzt. In dem Zeitraum wurden innerhalb kürzester Zeit 1.066 Geschwindigkeitsverstöße, was einer Beanstandungsquote von circa 17,5 % entspricht, festgestellt. Die Person mit der höchsten Geschwindigkeitsüberschreitung war mit ihrem Fahrzeug mit 186 Stundenkilometern, also mit 86 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho, unterwegs.

Insgesamt wurden in 38 Fällen die Geschwindigkeit um mehr als 41 Stundenkilometern überschritten, weshalb die Fahrzeugführerinnen und -führer neben dem Bußgeld und den Punkten im Fahreignungsregister mit Fahrverboten rechnen müssen.

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem überwachten Streckenabschnitt um einen Unfallschwerpunkt handelt und nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptunfallursachen zählt, werden in der Zukunft weitere Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt.

Külsheim: Fahranfänger im Geschwindigkeitsrausch

Ein 20-jähriger Fahranfänger hatte es vermutlich ziemlich eilig und überschritt am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw deutlich die Geschwindigkeitsbegrenzung. Gegen 14.10 Uhr war der Mann mit seinem Suzuki auf der Kreisstraße zwischen Hundheim und Neunkirchen unterwegs. Bei erlaubten 100 Stundenkilometern raste der 20-Jährige mit seinem Wagen zeitweise mit über 180 Stundenkilometer über die Kreisstraße. Die rasante Fahrweise wurde von einem zivilen Videofahrzeug der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim aufgezeichnet, woraufhin die Polizeibeamten den Mann anschließend anhielten und kontrollierten. Da die Probezeit für den Führerschein des Mannes bereits verlängert wurde, muss er neben dem Bußgeld auch mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell