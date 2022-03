POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Mulfingen-Hollenbach: Heizöl geriet in ein Regenklärbecken Aufgrund eines Unfalles beim Betanken einer mobilen Heizanlage auf einem Firmengelände in Hollenbach durch ein externes Unternehmen, waren am Montag circa 450 Liter Heizöl ausgetreten. Das Heizöl floss daraufhin in ein ...

