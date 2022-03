Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Verkehrsunfall mit zwei Pkw - 10.000 Euro Sachschaden

In Walldürn missachtete am Montagvormittag eine 55-jährige Smart-Lenkerin vermutlich die Vorfahrt einer Mercedes-Fahrerin. Die 56-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Wettersdorfer Straße in Richtung B27/B47. Die Smart-Fahrerin befuhr die Dr.-Konrad-Adenauer-Straße und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Wetterdorfer Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten daraufhin die Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Buchen (Odenwald): Abstellen eines landwirtschaftlichen Anhängers

Ein landwirtschaftlicher Anhänger wurde auf einem Wiesenweg in Buchen am Gäukelsbaum zwischen der B27 und den Bahngleisen abgestellt. Er hatte ein Wasserfass sowie einige Altfliesen geladen. Durch die Fahrspuren entstand ein Sachschaden auf den überfahrenen Flurstücken. Bislang ist der Verursacher unbekannt. Der Anhänger ist grün, einachsig, nicht zugelassen und hat Zwillingsbereifung. Es werden Hinweise zum Vorfall gesucht. Zeugen können sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Hardheim: Diebstahl aus Kirche

Am Montag zwischen 8 und 14 Uhr wurde mit Gewalt ein Opferstock in einer Kirche in Hardheim aus seiner Verankerung gerissen. Der Täter versuchte ihn vergeblich zu öffnen und stellte ihn wieder an seine ursprüngliche Position. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Parkrempler flüchtet - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Montagnachmittag einen geparkten Pkw in Neckarelz. Eine 53-Jährige parkte gegen 16.30 Uhr ihren Fiat in der Pfalzgraf-Otto-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Als sie gegen 17.15 Uhr zurück zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie einen Schaden an der Fahrertüre. Dieser entstand vermutlich durch einen einparkenden Pkw und beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell