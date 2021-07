Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 95-jährige Frau in Wohnung bestohlen

Karlsruhe (ots)

Eine 95-jährige Frau wurde am Sonntag, in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, von einer bislang unbekannten Frau bestohlen. Die Unbekannte klingelte bei der Geschädigten und verschaffte sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung. Nachdem die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte wurde festgestellt, dass Bargeld in Höhe von wenigen hundert Euro und vermutlich ein Goldring entwendet wurde. Außerdem war ein Schreibtisch durchwühlt. Bei der Unbekannten soll es sich um eine junge Frau mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Sie soll sehr lange Haare gehabt haben und mit einem hellen T-Shirt und Jeans bekleidet gewesen sein. Im Tatzeitraum sei die Frau mit einem dickeren Mann mit Bart im Eingangsbereich des Hauses aufgefallen sein.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07243 32000 an das Polizeirevier Ettlingen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell