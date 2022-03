Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Auf Vordermann aufgefahren

Vermutlich, weil eine 33-Jährige am Montagmorgen in Weikersheim übersehen hatte, dass ein vor ihr mit seinem BMW fahrender Mann verkehrsbedingt abbremste, kam es zu einem Verkehrsunfall. Die Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem Auto in der Bismarckstraße unterwegs und wollte in einen dortigen Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie aber offenbar, das der PKW vor ihr verkehrsbedingt abbremste, sodass sie auf den BWM auffuhr. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An den PKW entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

