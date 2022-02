Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Seniorin vermisst

Eine 72-Jährige wird seit den frühen Morgenstunden in Bad Mergentheim vermisst. Die Frau verschwand am heutigen Montag zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr aus einem Seniorenheim in der Austraße. Die Polizei ist mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber und einem Suchhund der Rettungskräfte in Bad Mergentheim im Einsatz. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: - 1,65 m groß - Schlank - Kurze graue Haare - Bekleidet mit schwarzer Steppjacke - Rollator

Wer die gesuchte Person gesehen hat, oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

