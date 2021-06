Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trödel gestohlen

Werdohl (ots)

Eigentlich sollten die alten Werbetafeln und andere Gegenstände zum Trödel, doch jemand anderes war schneller: Am Samstag zwischen 14.10 und 14.30 Uhr entrümpelte ein Werdohler eine ehemalige Gaststätte an der Freiheitstraße und stellte Gegenstände hinter das Haus. Als er wieder nach draußen kam, hatte jemand anderes die Kneipen-Accessoires gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei in Werdohl.

