Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2022

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Angreifer nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft

Nach einem Angriff auf einen 36-jährigen Mann am Samstag befindet sich ein 39-jähriger Beschuldigter in Untersuchungshaft. Der Mann soll am 26.02.22 gegen 11 Uhr in einem Elektromarkt in der Boxberger Straße in Bad Mergentheim nach einem Streit auf das drei Jahre jüngere Opfer eingestochen haben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5157260).

Bei dem Vorfall wurde der Geschädigte schwer verletzt. Weitere Übergriffe konnten durch das beherzte Eingreifen mehrerer Zeugen unterbunden werden. Der Beschuldigte wurde nach der Tat vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Sonntag einer Haftrichterin des Amtsgerichts Ellwangen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erlies den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Beziehungstat handeln. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim nach Zeugen. Insbesondere Personen, die Beobachtungen außerhalb des Elektro-Fachmarktes in Bezug auf einen Streit oder eine körperliche Auseinandersetzung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

