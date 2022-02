Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 27.02.2022

Landkreis Heilbronn

Güglingen: Betrunken frontal gegen Mauer geprallt

Schwer verletzt wurde der 31-jährige Fahrer eines Fiat Punto bei einem Unfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00.50 Uhr war der Mann, aus Richtung Frauenzimmern kommend, in der Heilbronner Straße in Güglingen unterwegs. An der Einmündung der Herrenäckerstraße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Betonmauer. Der alleine in dem Auto befindliche Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2 500 Euro. Die Höhe des Schadens an der Mauer kann noch nicht näher beziffert werden. Da sich bei den polizeilichen Ermittlungen der Verdacht ergab, dass der 31-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Verunglückten an.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim-Edelfingen: Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, war ein 22-Jähriger mit seinem Ford Focus auf der B 290 von Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam er nach rechts von der Straße ab. Dabei beschädigte er drei Leitpfosten und überfuhr auch das Ortsschild. Das Auto wurde dabei so stark beschädigt, dass es nach einer kurzen Weiterfahrt in der Ortsmitte von Edelfingen stehen blieb. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich auch schnell, warum der junge Mann offensichtlich die Orientierung verloren hatte: Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Hohenlohekreis

Kupferzell: Scheibenwischer abgerissen

Ein Unbekannter riss in der Zeit vom Freitagnachmittag bis zum Samstagvormittag an zwei Autos jeweils den Heckscheibenwischer ab und legte diese neben die Fahrzeuge. Die Autos waren in dem betreffenden Zeitraum im Benzigweg in Kupferzell abgestellt. Das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, erbittet zur Aufklärung der Sachbeschädigung um Hinweise.

Forchtenberg: Einbruch in Garage - hoher Schaden

Unbekannte gelangten in der Zeit vom Donnerstagnachmittag bis zum Samstagvormittag in eine Garage im Römerweg in Forchtenberg-Sindringen. Sie entwendeten unter anderem vier Stihl-Motorsägen, einen Laubläser, drei Akkuschrauber, eine Handkreissäge, einen Bohrhammer sowie eine Flex. Zusätzlich wurden noch vier bereifte Mercedes-AMG-Felgen und vier bereifte Audi-Felgen gestohlen. Der Wert des Diebesgutes bewegt sich in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, bittet auch hier um Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs.

Neckar-Odenwald-Kreis

Aglasterhausen: Unfall verursacht und geflüchtet

Einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursachte ein noch unbekannter Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Aglasterhausen. Gegen 01.15 Uhr war der Unbekannte auf der Mosbacher Straße in Richtung B 292 unterwegs. Auf Höhe der Hausnr. 2 kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Passat und richtete an diesem einen Sachschaden von mindestens 3 000 Euro an. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung B 292. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes Benz mit einer lila/blauen Lackierung handeln. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

