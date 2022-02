Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.02.2022

Bad Mergentheim (ots)

Main-Tauber-Kreis

Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Am heutigen Tag, gegen 11.00 Uhr, kam es zwischen zwei Männern in einem Elektromarkt in Bad Mergentheim zu einem Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf einen 36-Jährigen ein. Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der 39-Jährige konnte von der Polizei noch am Ort des Geschehens festgenommen werden. Die Umstände des Tatgeschehens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell