Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Neuenstadt am Kocher: Hoher Schaden bei Unfall

Schäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden am frühen Freitagmorgen bei einem Unfall auf der A81 bei Neuenstadt am Kocher. Der Fahrer eines BMWs war gegen 2 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er nach dem Tunnel Hölzern während eines kurzen aber heftigen Schneeschauers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte daraufhin zunächst gegen die rechte Schutzplanke. Von dort wurde er abgewiesen, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Die fünf Insassen im BMW blieben unverletzt. Das schwer beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn in Richtung Würzburg musste bis zur Bergung des BMWs voll gesperrt werden.

A81/ Lehrensteinsfeld: Unfall mit acht Fahrzeugenauf der Autobahn

Gleich acht Autos waren am Donnerstagabned auf der Autobahn 81 bei Lehrensteinsfeld in einen Unfall verwickelt. Der Fahrer eines Peugeots war gegen 20 Uhr auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein Wagen plötzlich aufgrund eines technischen Defekts liegen blieb. Die drei darauffolgenden Fahrzeugführer konnten ihre Pkw noch anhalten. Der dahinter fahrende Lenker eines Opels bemerkte die stehenden Autos wohl nicht rechtzeitig, fuhr auf und schob die stehenden Fahrzeuge zusammen. Dann rollte der Opel rückwärts auf einen Skoda, der dahinter angehalten hatte, bevor schließlich eine Mercedesfahrerin auf den Skoda auffuhr. Dahinter fuhr der Fahrer eines Audis auf einen, zum Stillstand gekommenen, VW auf. Die genaue Unfallhergang wird aktuell ermittelt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden vier Personen leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unklar.

Heilbronn: Unbekannter beschädigt Dodge und flieht

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch oder Donnerstag einen in der Heilbronner Gymnasiumstraße geparkten Dodge Ram. Der Besitzer hatte den Pick.up gegen 16.40 Uhr am Mittwochnachmittag Fahrbahnrand geparkt. Als er am nächsten Morgen um kurz vor 7 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, bemerkte er, dass die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt worden war. Vermutlich war der Lenker oder die Lenkerin eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren an dem Pick-up entlanggestreift. Anstatt den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro beim Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Neuenstadt am Kocher: Mann mit Baseballschläger angegriffen

In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar wurde in Neuenstadt am Kocher ein 36-Jähriger von zwei Personen angegriffen. Der Angegriffene war zu einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum auf dem Weg zu einer Tankstelle als er von einem Mann und einer Frau wegen persönlicher Streitigkeiten auf der Öhringer Straße abgepasst wurde. Der 36-Jährige wurde von dem Mann zunächst mit der flachen Hand geschlagen, woraufhin er zu Boden ging. Der Mann soll daraufhin mit einem Baseballschläger auf den am Boden Liegenden eingeschlagen haben. Der Mann und die Frau entfernten sich daraufhin. Nach Angaben des 36-Jährigen haben ihn mehrere Personen angesprochen und ihm ihre Hilfe Angeboten. Diese Personen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07139 4710 0 beim Polizeiposten Neuenstadt zu melden.

