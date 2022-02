Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.02.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Pkw mit Anhänger verliert Ladung - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Lauda-Königshofen sucht Zeugen, nachdem am Donnerstagabend die Ladung eines Pkw-Anhängers für einen Unfall sorgte. Der Fahrer eines Audi war gegen 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 290 von Königshofen kommend unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt kam ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen. Von diesem fiel eine Gipskartonplatte, wodurch der Audi beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte fuhr dann mit seinem Anhänger weg. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Gespann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Niederstetten: Auto beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch in Niederstetten einen geparkten Pkw und flüchtete. Die Person befuhr zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr die Straße "Am Alten Berg" und blieb vermutlich an einem am Straßenrand geparkten BMW hängen. Hierdurch entstand an diesem ein Schaden von rund 2.000 Euro. Aufgrund der Lackantragung am BMW ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handelte. Wer hat entsprechende Beobachtungen zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug gemacht? Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990.

Tauberbischofsheim: Scheiben an Kirche eingeschlagen

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende mehrere Scheiben einer Kirche in Tauberbischofsheim. Die Täter warfen zwischen Freitag gegen 19 Uhr und Montag gegen 9.30 Uhr insgesamt drei Scheiben des Gebäudes in der Laurentiusbergstraße ein. Hierdurch entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen: Unfall zwischen Rennradfahrer und Pkw

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pkw am Mittwochnachmittag in Lauda-Königshofen sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrradfahrer befuhr gegen 16.15 Uhr die Tauberstraße in Richtung der dortigen Tankstelle. Die Fahrerin eines VW Passat fuhr in dieselbe Richtung. Der 27-jährige Zweiradfahrer wollte die Frau in ihrem Pkw überholen, da diese und zwei weitere Fahrzeuge hinter einem Traktor fuhren. Zu diesem Zeitpunkt, fuhr die Passat-Fahrerin nach links, um zum dortigen Supermarkt abzubiegen und erfasste den Fahrradfahrer leicht. Hierbei kam dieser nicht zu Sturz. Der entstandene Schaden kann aktuell nicht beziffert werden. Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Eierkassen gefunden - Eigentümer gesucht

Bei Durchsuchungsmaßnahmen fanden Beamte des Polizeireviers Wertheim zwei Kassen, zu denen nun der rechtmäßige Eigentümer gesucht wird. Die aufgefundenen Geldkassetten sind schwarz und circa 15 Zentimeter breit. Eine der beiden trägt die Aufschrift "Eierkasse" (siehe Bild). Es wird davon ausgegangen, dass die Kassen gestohlen wurden. Die Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Kassetten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 92890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

