Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim : Ein Leichtverletzter bei Unfall

Nach einer Kollision mit einem geparkten Auto hat sich ein 56-Jähriger am Mittwochabend in Billigheim leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Mercedes gegen 18.45 Uhr in der Neudenauer Straße unterwegs, als er gegen einen geparkten Fiat prallte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 11.500 Euro. Der Mercedes-Lenker wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mosbach: 16.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Mosbach-Lohrbach wurde eine Person leicht verletzt. Im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Flugplatz" und "Binauer Höhe" kollidierten eine 22-Jährige mit ihrem Audi und ein 46-jähriger VW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Sie benötigte allerdings keine medizinische Betreuung. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Schwarzach: Starkstromkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Von einer Baustelle in Schwarzach entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch insgesamt etwa 60 Meter Starkstromkabel. In der Wiesenstraße in Unterschwarzach gelangten die Täter auf das Baustellengelände indem sie ein Bauzaunelement gewaltsam entfernten. Durch die Lücke im Zaun gelangten die Diebe zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7.30 Uhr am Mittwoch an den Schaltschrank, wo sie die beiden Kabel abschnitten und entwendeten. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefonnummer 06262 9177080, zu melden.

