POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: 12-Jähriger bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem 12-jährigen Fußgänger am Dienstagmorgen in Walldürn wurde der Junge leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer des Golfs war gegen 7 Uhr auf der Baulandstraße von Walldürn in Richtung Rosenberg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Lieferwagen entgegen, der sich zum auf Höhe des Golfs befand. In diesem Moment rannte der 12-Jährige auf die Straße, wurde vom Pkw erfasst und fiel zu Boden. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt und zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Am Golf entstand ein Schaden von rund 300 Euro.

Neckargerach: Unfall mit Müllwagen - Zwei Personen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Neckargerach wurden zwei Personen verletzt. Eine 29-jährige Opel-Fahrerin war gegen 5.30 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs und bog nach links in die Bundesstraße ein. Dort kollidierte der Pkw mit einem von Mosbach nach Eberbach fahrenden Müllfahrzeug. Durch die Kollision wurde die Frau in ihrem Opel eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Müllwagens wurde leichtverletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Fahrbahn war bis circa 8.45 Uhr gesperrt. Hinter der Opel-Fahrerin fuhr wohl noch ein weiterer Pkw-Lenker, der nun als Zeuge des Unfalls gesucht wird. Diese Person und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Marihuanaplantage gefunden

Nachdem die Polizei zu einem Einsatz gerufen wurde, fanden die Beamten eine Marihuanaplantage in einer Wohnung in Mosbach. Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, meldeten Anwohner, dass es aus einer Wohnung im Erlenweg lautes Geschrei gäbe und eine Frau geschlagen wird. Als die alarmierten Polizeibeamten die Wohnung betraten, trafen sie eine 18-jährige Frau und einen 18-jährigen Mann an. Zudem entdeckten sie in einem Raum eine Marihuanaplantage. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen der Auseinandersetzung der Beteiligten und des Anbaus der Marihuanapflanzen dauern an.

