Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ein Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bad Mergentheim leicht verletzt. Ein 58-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Pkw die Straße "Unterer Graben" in Richtung Bahnhof. Kurz vor dem Fußgängerüberweg an der Holzapfelgasse kam ihm ein Transporter entgegen, der den Zebrastreifen überfuhr. Unmittelbar hinter dem Fahrzeug querte der 22-Jährige Fußgänger die Straße, was der Pkw-Fahrer wohl zu spät bemerkte. Es kam zur Kollision und der junge Mann wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

Lauda-Königshofen: Hohen Schaden hinterlassen und geflüchtet

Ein Unbekannter sorgte in der Nacht auf Dienstag für rund 3.500 Euro Schaden in Lauda-Königshofen und fuhr einfach weiter. Der Fahrzeugführer war zwischen 19.30 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag auf der Turmbergstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 streifte er einen dort geparkten Kia und beschädigte den vorderen linken Radlauf sowie den Stoßfänger. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810.

