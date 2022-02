Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Radfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Ein Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Hyundai am Dienstagnachmittag in Heilbronn leicht verletzt. Der 60-Jährige war mit seinem Fahrrad gegen 15.15 Uhr von der Neckargartacher Brücke in die Kreuzung mit der Neckartalstraße eingefahren. Im Kreuzungsbereich stieß der Radfahrer mit dem entgegenkommenden Auto eines 55-Jährigen zusammen und stürzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Bad Rappenau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen Schaden von circa 2.000 Euro hat ein Lkw beim Ausparken in Bad Rappenau verursacht. Der Brummi war am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr von einem Unbekannten von einem Firmengelände in der Wilhelm-Hauff-Straße gefahren worden. Beim Zurücksetzen streifte der Trucker mit seinem Heck den geparkten VW Beetle einer 29-Jährigen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Vorgang beobachten. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen und die Person, die den LKW führte, sich unter der Telefonnummer 07262 90950, zu melden.

Eppingen: Unter Drogen am Steuer - Auto bleibt stehen

Weil er unter Drogeneinfluss stand, war die Fahrt für einen 19-Jährigen am Dienstagabend in Eppingen vorerst beendet. Der junge Mann wurde am Steuer seines Autos in der Richard-Wagner-Straße kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich für die Polizisten Anzeichen, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgehen und sein Auto stehen lassen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen. Hinzu kommt eine Anzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln. Bei einer Durchsuchung seines Autos konnten die Polizisten einen Joint auffinden.

A6 / Erlenbach: Erfolgreiche Kontrollaktion der Verkehrspolizei

32 Verstöße, davon 24 Verstöße gegen das Überholverbot waren die Bilanz einer Kontrollaktion der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg auf der A6 am Dienstagvormittag. Die Polizisten überwachten von 9 Uhr bis 13 Uhr das ordnungsgemäße Verhalten der Fahrer auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Überholverbot für Lkw-Fahrer auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Heilbronn / Neckarsulm und dem Weinsberger Kreuz.

