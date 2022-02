POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2022

A6 / Weinsberg: Unfall von drei Lkws - 250.000 Euro Sachschaden

Die Autobahn 6 in Richtung Mannheim musste nach einem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Circa 250.000 Euro Sachschaden, sowie ein Schwer- und ein Leichtverletzter waren die Folge eines Auffahrunfalls zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Autobahnkreuz Weinsberg. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Volvo-Sattelzug auf der rechten Spur auf ein Stauende auf. Der Volvo kollidierte mit dem vor ihm stehenden Daimler-Benz eines 60-Jährigen der wiederum auf den vor ihm befindlichen Tanklaster eines 50-Jährigen geschoben wurde. Durch die Kollision verletzten sich der Volvo-Lenker schwer und der Fahrer des vorausfahrenden Lastwagens leicht. Der Fahrer des Volvos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte sich selbständig aus seiner Lage befreien. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Für die Erstversorgung war unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Ein Lastwagen wurde durch den Aufprall abgewiesen und blockierte die Autobahn komplett. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und anschließende Bergungsarbeiten bis etwa 13.30 Uhr voll und der rechte Fahrstreifen bis 14.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet und es entstand ein Stau von rund 14 Kilometern.

