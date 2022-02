Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Golf beschädigt und abgehauen

Ein weißer VW Golf wurde vermutlich am Wochenende in Bad Mergentheim von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Besitzer stellte sein Auto am Freitagabend gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Cronbergstraße ab. Als er am Montagmittag gegen 13.30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass sein Fahrzeug am Heck beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Lauda-Königshofen: Vandalismus an Sprecherkabine

Unbekannte zerstörten vor knapp zehn Tagen die Sprecherkabine im städtischen Stadion von Lauda-Königshofen. Der oder die Täter begaben sich zwischen Freitag, 11. Februar, und Montag, 14. Februar, auf das Stadiongelände in der Badstraße in Lauda und schlugen dort zwei Glasscheiben der Sprecherkabine ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 6213 0 entgegen.

