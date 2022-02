Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: 33 Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessungen

Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg überprüften am Sonntag die Geschwindigkeit von fast 7.500 Autos auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld. Bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde für Pkw und 60 Kilometern pro Stunde für Lkw waren knapp 17 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs. 33 Fahrzeugführer müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Der Tagesschnellste hatte ganze 83 Kilometer zu viel auf dem Tacho.

Bretzfeld-Dimbach: Einbruch in Kindergarten

Das Polizeirevier Öhringen sucht nach dem Einbruch in einen Bretzfelder Kindergarten nach möglichen Zeugen. Zwischen Freitagabend 18 Uhr und Montagmorgen 7 Uhr drang eine unbekannte Person über ein Dachfenster in den Kindergarten im Hallenweg in Dimbach ein. Im Inneren wurde ein Büro durchsucht und Büromaterial im zweistelligen Eurobereich gestohlen. Der Schaden am Fenster ist mit knapp 100 Euro erheblich höher. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07941 930 0 entgegengenommen.

Krautheim: Zeugen nach Scheuneneinbrüchen gesucht

Unbekannte brachen am Wochenende in zwei Scheunen in der Eberstaler Straße in Altkrautheim ein. Mit einer aus einer gegenüberliegenden Scheune entwendete Rübenhacke hebelten der oder die Täter das Scheunentor im Gewann Bild auf und durchsuchten das Innere. Es wurden mehrere Liter Diesel gestohlen. Unter anderem wurde dazu ein Kanister entwendet und einige Liter aus einem Traktor geschläuchelt. Weiteres Diebesgut wie einen Fahrradsattel und eine Dieselpumpe konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort wieder aufgefunden werden, lediglich der Kraftstoff und der Kanister blieben verschwunden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

Öhringen: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Minivans fuhr nach einem Zusammenstoß am Montagmorgen in Öhringen einfach davon. Gegen 8 Uhr war der Fahrer eines Hyundai Tucson auf der Hunnenstraße in Richtung der Kreuzung Friedrichsruher Straße/ Schillerstraße unterwegs. Auf Höhe des Einmündungsbereichs des Pfaffenmühlenweges musste der Mann sein Fahrzeug wegen eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Der dunkle Minivan fuhr auf der Hunnenstraße in die Gegenrichtung und bog nach links in den Pfaffenmühlenweg ab. Dabei streifte er den Hyundai und hinterließ am Heck des Wagens Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

