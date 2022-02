POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.02.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Freudenberg: Holzschuppen in Flammen

Ein Schuppen in der Freudenberger Eidelsgasse geriet am Sonntagvormittag in Brand. Aus unbekannter Ursache hatten sich die Flammen entzündet. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor es auf eine angrenzende Garage übergriff. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Besatzung eines Rettungswagens kam vorsorglich zur Brandstelle, konnte allerdings wieder abrücken, da niemand verletzt wurde.

Freudenberg: Seit Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei Freudenberg wurde am Samstagnachmittag ein Autofahrer kontrolliert, der vermutlich schon eine ganze Weile ohne gültige Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Der Autofahrer war gegen 14.30 Uhr von Freudenberg in Richtung Wertheim unterwegs, als er einer Polizeikontrolle unterzogen wurde. Der Mann zeigte dabei einen Führerschein vor, den er schon 2019 hätte abgeben sollen. Die weitere Überprüfung brachte zu Tage, dass gegen den Mann eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis verhängt worden war. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Königheim: Unterwegs mit Papas Auto

In einem Acker fand eine Polizeistreife am Sonntagvormittag einen BMW. Es stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger und ein 21-Jähriger, sich den Wagen des Vaters des Jüngeren für eine Spritztour "ausgeborgt" hatten. Auf einer Kreisstraße bei Königheim hatte der Ältere, der vermutlich am Steuer des Autos saß, die Kontrolle über den Pkw verloren und war von der Straße abgekommen. Als das Fahrzeug im Acker stecken blieb, stiegen die beiden aus und verließen den Unfallort. Bei einer Überprüfung der Halteradresse, stellte der Besitzer fest, dass sowohl sein Autoschlüssel, als auch sein Sohn fehlte. Der Jugendliche stellte sich am Abend bei der Polizei.

Königheim: Frau stürzt in Kellerschacht

Mit schweren Verletzungen brachten Rettungskräfte am Samstagabend eine 29-Jährige in ein Krankenhaus. Die Frau war im Keller eines Hauses in der Königheimer Erbsenstraße durch alte Holzbohlen gebrochen, die dort einen Schacht abdeckten. Die Feuerwehr barg die 29-Jährige aus dem knapp zwei Meter tiefen Loch und übergab sie an die Rettungskräfte.

