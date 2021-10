Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schwerer Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Landesstraße 555, Freitag, 01.10.2021, 14.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Mü) - Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 22-Jähriger aus einem Nörtener Ortsteil befuhr mit seinem Krad die Landesstraße 555 in Richtung Nörten-Hardenberg. Ein aus Parensen kommender 48-jähriger Fahrzeugführer eines Lkw mit Campingaufbau wollte nach links in einen Feldweg einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Kradfahrer. Trotz eingeleiteter Vollbremsung des 22-Jährigen kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Göttinger Krankenhaus transportiert werden. Der 48-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Die Landesstraße war aufgrund von Rettungs- und Aufräumarbeiten über zwei Stunden voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell