Polizei Dortmund

POL-DO: Einbrecher fliehen mit geklautem Auto nach einem Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0094

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag (20.) auf Freitag (21. Januar) in eine Autowerkstatt und in das angrenzende Autohaus an der Deutsch-Luxemburg Straße in Dortmund eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 22 und 7.45 Uhr durch ein Tor Zutritt zum Gebäude. Hier entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel.

Mit den aufgefundenen Schlüsseln sowie einem Verkaufsfahrzeug, Bargeld und Kennzeichen von einem Kundenfahrzeug entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Haben Sie im Bereich des Tatortes verdächtige Geräusche gehört, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell