Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Garage in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0092

Nach dem Brand einer Garage in der Sudermannstraße in Dortmund am Sonntagabend (23. Januar) sucht die Polizei Zeugen. Derzeit gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein Anwohner gegen 19.30 Uhr eine Rauchentwicklung und alarmierte die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine brennende Garage fest. Die Garage befindet sich unmittelbar an einem angrenzenden Mehrfamilienhaus. Auch ein Auto wurde bei dem Brand beschädigt. Aktuell schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die vor der Tat Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Hinweise gehen bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132-7441.

