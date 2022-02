Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am späten Samstagabend mit einem Fahrzeug einen in Neckarsulm geparkten Pkw. Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr beschädigte das unbekannte Gefährt den in der Rötelstraße geparkten Cupra Formentor. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nackarsulm, Telefon 07132 204060, zu melden.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag einen in Heilbronn geparkten BMW. Die Person touchierte gegen 20 Uhr mit ihrem Gefährt beim Ausparken den in der Schloßstraße abgestellten 3er BMW. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Betrunkener Autofahrer

Mehr als zwei Promille zeigte der Alkoholtest eines 51-jährigen Autofahrers am in der Nacht auf Dienstag in Heilbronn an. Gegen 1.15 Uhr war der Mann mit seinem Peugeot Boxter in der Neckartalstraße unterwegs und fiel wegen der defekten Beleuchtung des Transporters auf. Bei der Verkehrskontrolle stellte die Polizeibeamten fest, dass der Mann völlig betrunken war. Dies bestätigte ein Alkoholtest. Anschließend ging es für den 51-Jährigen in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Einbruch in eine Videothek - Zeugen gesucht

Circa 1.070 DVDs im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Einbrecher aus einer Videothek in Heilbronn. Zwischen Sonntag, gegen 14 Uhr, und Montag, gegen 9 Uhr, verschafften sich die Unbekannten über die frei zugängliche Ladenpassage des Einkaufszentrums in der Etzelstraße Zugang zu dem Geschäft. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe 1.070 DVDs aus dem FSK 18 Bereich. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte bereits am vergangenen Donnerstag mit einem Fahrzeug einen in Heilbronn geparkten Pkw. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Eichgasse geparkten BMW 318i entlang der gesamten linken Fahrzeugseite. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr danach weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Fahrzeug übersehen und losgefahren

Eine verletzte Person und circa 11.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn. Nachdem die 35-Jährige am rechten Fahrbahnrand in der Schmollerstraße hielt, fuhr sie gegen 11.45 Uhr mit ihrem Audi A3 an. Hierbei übersah sie vermutlich den von hintern sich nähernden Skoda Fabia eines 44-Jährigen. Um einen Zusammenprall zu verhindern versuchte der Mann mit seinem Wagen nach links aus und prallte dort gegen ein Straßenschild, einen Betonmülleimer und einem Gebüsch. Die beiden Autos prallten trotz des Ausweichmanövers zusammen. Durch den Unfall erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nordheim: Kind von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Schwere Verletzungen erlitt ein 11-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Nordheim. Am Montag, gegen 18.50 Uhr, überquerte der Junge die Hausener Straße auf Höhe der dortigen Bushaltestelle. Hierbei wurde das Kind von einer unbekannten Person mit ihrem weißen VW Golf, der aus dem Kreisverkehr in Richtung Nordheim-Mitte fuhr, erfasst und streifte den 11-Jährigen mit dem Außenspiegel. Anstatt anzuhalten und sich nach dem Unfall um den angefahrenen Jungen zu kümmern, fuhr er oder sie in Richtung Leingarten / Heilbronn davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem weißen VW Golf machen können, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Falscher Polizeibeamter - Zeugen gesucht

Betrüger brachten am Montagmittag eine 81-Jährige um mehrere tausend Euro. Die Frau erhielt am Vormittag einen Anruf von einem Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab. Durch eine Lügengeschichte brachte er sie dazu mehrere tausend Euro von der Hausbank abzuholen und auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Finkenbergstraße an ihrem Auto zu hinterlegen. Nach kurzer Zeit begab sich ein Mann, älter als 20 Jahre, mit schlanker Statur, schwarzer Hose, schwarzer Jacke mit weißer Aufschrift zu dem Wagen und nahm das hinterlegte Geld mit. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

