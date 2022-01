Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Landkreis Tuttlingen) Auto durchbricht Geländer (26.01.2022)

Wehingen (ots)

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Gosheimerstraße ereignet. Ein Auto fuhr in Richtung Gosheim und bog nach links in eine Einfahrt ab. Plötzlich beschleunigte der Wagen, fuhr über eine Wiese und durchbrach ein Mauergeländer, bevor er auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes zum Stehen kam. Der Fahrer des Autos erlitt Verletzungen und war in seinem Auto eingeschlossen, bis ihn die Feuerwehr mit einer Rettungsschere befreite. Ein Krankenwagen brachte die Person in eine Klinik.

