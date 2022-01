Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall auf Kreisverkehr (26.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Rund 8.000 Euro Schaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 8 Uhr auf einem Kreisverkehr der Straßen Lupfenstraße / Rottweiler Straße ereignet hat. Ein BMW X1 bog, auf dem linken Fahrstreifen der Rottweiler Straße stadteinwärts fahrend, in einen Kreisverkehr. Dabei streifte der BMW einen auf dem rechten Fahrsteifen in gleicher Richtung fahrenden Renault Lastwagen.

