Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Laster streift geparktes Auto und fährt weiter - Polizei ermittelt

Sulz (ots)

Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwochmorgen in der Oberen Hauptstraße nahe der Einmündung der Hirschstraße einen geparkten Mitsubishi gestreift und an diesem einen erheblichen Schaden an Kotflügel und Motorhaube hinterlassen. Einer Zeugin zufolge, die den Unfall kurz vor neun Uhr gesehen hat, handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen größeren blauen Lastwagen mit weißer Plane. Möglicherweise hatte der Trucker den Unfall gar nicht bemerkt und fuhr deswegen weiter. Die Polizei Sulz ermittelt nun dennoch wegen Unfallflucht. Sie bittet um weitere Hinweise unter Telefon 07454 92746.

