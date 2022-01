Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto erfasst Fußgänger (25.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am Montag gegen 17 Uhr auf der Güterbahnhofstraße. Eine Peugeot Fahrerin übersah wegen tiefstehender Sonne einen Arbeiter, der auf Höhe eines Notariats Äste von der Straße entfernte und seine Arbeitsstelle mit einem Warnzeichen abgesichert hatte. Die langsam fahrende Autofahrerin erfasste den Mann mit ihrem Auto und lud ihn auf die Motorhaube. Dabei blieb der Mann unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

