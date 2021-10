Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Apotheke eingebrochen - Einbruch in Cafe - Diebstahl aus Pkw - Diebstahl aus Auto

Fulda (ots)

In Apotheke eingebrochen

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (12.10.) in eine Apotheke in der Karlstraße ein. Die Täter verschafften sich über die Glasschiebetür Zutritt zum Gebäude und stahlen eine unbekannte Summe Bargeld. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Cafe

Fulda - In der Kanalstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.10.) in eine Café ein. Sie öffneten gewaltsam eine Glasschiebetür und durchsuchten die Geschäftsräume. Dabei verursachten die Täter circa 200 Euro Sachschaden und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Burghaun/Rothenkirchen - Am Dienstag (12.10.), zwischen 5.45 Uhr und 11.30 Uhr, stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem Hyundai Ionic. Das Auto stand auf einem Parkplatz einer Firma in der Straße "In der Breit". Gemeindearbeiter fanden das Portemonnaie gegen 11.30 Uhr in einer Hecke am Friedhof Rothenkirchen. Wer am Tatort oder am Fundort der Geldbörse verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Burghaun - Unbekannte stahlen am Dienstag (12.10.) aus einem Renault Kangoo, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hersfelder Straße abgestellt war, eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell