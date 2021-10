Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda (ots)

Am Dienstag (12.10.) ereignete sich gegen 16:34 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortsmitte von Leibolz zwischen zwei Pkw-Fahrern. Der 31-jährige Audi-Fahrer befuhr die Karl-Ebner-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung Großentaft abbiegen. Hierbei übersah dieser den Opel-Fahrer, welcher die Großentafterstraße in Richtung Eiterfeld befuhr. Der 51-jährige Opel-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Hierbei wurde die 33-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mindestens 8.000EUR.

