Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Skoda beschädigt - Kompletträder aus Reifenlager gestohlen - Mann ins Gesicht geschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Skoda beschädigt

Grebenhain. Einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zu Montag (11.10.) an einem schwarzen Skoda Octavia - sie beschädigten die linke Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt in der Straße "An der Kirche".

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kompletträder aus Reifenlager gestohlen

Alsfeld. Aus einem Container auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwabenröder Straße stahlen Unbekannte zwischen Samstagmittag (09.10.) und Montagmorgen (11.10.) mehrere Kompletträder in noch unbekanntem Wert. Um an das Diebesgut zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam das Sicherungsschloss.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann ins Gesicht geschlagen

Lauterbach. Im Stadtteil Blitzenrod schubste ein bislang unbekannter Autofahrer am Montagabend (11.10.) einen jungen Mann, schlug ihm ins Gesicht und fuhr mit seinem Auto anschließend in Fahrtrichtung Herbstein davon. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Geschädigte gegen 18:30 Uhr in der Vogelsbergstraße unterwegs, als er einem Autofahrer durch Kopfschütteln sein Unverständnis über die zu schnelle Fahrweise mitteilen wollte. Dies nahm der Autofahrer offensichtlich zum Anlass, um sein Fahrzeug anzuhalten und auf den Mann loszugehen.

Der Tatverdächtige ist laut Zeugenangaben zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa zwei Meter groß. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, ein schmaleres Gesicht und einen Bart. Der Mann sprach Hochdeutsch.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell