POL-OH: Diesel aus Baustellenfahrzeug gestohlen - Kompletträder von Q8 abmontiert und entwendet - Marihuana sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diesel aus Baustellenfahrzeug gestohlen

BAB7/Kirchheim. Rund 200 Liter Diesel pumpten Unbekannte zwischen Freitagmittag (08.10.) und Montagmorgen (11.10.) aus einem LkW. Dieser war in einem Baustellenbereich der A7 im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim abgestellt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Kompletträder von Q8 abmontiert und entwendet

Bad Hersfeld. Von einem Audi Q8 entwendeten Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (09.10.) und Sonntagmorgen (10.10.) vier Kompletträder im Wert von rund 1.500 Euro. Das Auto stand auf einem Kfz-Werkstattgelände in der Landecker Straße.

Marihuana sichergestellt

Schenklengsfeld. Knapp 160 Gramm Marihuana stellten die Rauschgiftfahnder der Bad Hersfelder Kriminalpolizei am vergangenen Donnerstag (07.10.) bei Durchsuchungsmaßnahmen an einer Wohnanschrift in Schenklengsfeld sicher. Die beiden 18- und 19-jährigen Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wieder entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

