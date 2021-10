Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - Einbruch in Freizeiteinrichtung

Auto beschädigt

Hosenfeld/Schletzenhausen - Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag (10.10.) im Kihrweg die Heckscheibe eines schwarzen Golfs. Das Auto stand in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Es entstand 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Freizeiteinrichtung

Künzell - In der Nacht zu Montag (11.10.) brachen Unbekannte in eine Kinder-Freizeiteinrichtung in der Alfons-Schwab-Straße ein. Die Täter verschafften sich über einen Hintereingang Zutritt zur Halle und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

