POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.06.2021.

Peine (ots)

Mann bedrohte Polizei mit einer Waffe und beschoss diese mit Feuerwerkskörpern.

Lengede, Broistedt, Südring, 23.06.2021, 18:55-19:45 Uhr.

Die Polizei wurde zu einer randalierenden Person nach Broistedt entsandt. Zeugen konnten beobachten, dass ein Mann von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses Gegenständen herunter geworfen hatte und zudem Feuerwerkskörper gezündet hatte. Zudem soll er mit Leuchtstoffmunition geschossen haben.

Bereits bei der Befragung von Zeugen habe sich eine männliche Person auf dem Balkon gezeigt und mit Gegenständen geworfen. Der Mann beleidigte zudem die eingesetzten Beamten.

Auf Ansprache des Mannes durch die Polizei wirkte dieser aggressiv und feuerte Feuerwerkskörper auf die Kollegen. Im weiteren Verlauf wurde mehrfach in die Luft geschossen.

Ohne erkennbaren Grund habe der Verursacher schließlich gegen 19:40 Uhr seine Wohnung verlassen und konnte von der Polizei überwältigt werden. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand gegenüber den Beamten.

Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung stellte die Polizei eine offensichtliche Schreckschusswaffe, Hieb- und Stoßwaffen und eine kleine Menge Betäubungsmittel sicher.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 34-jähige Mann bei seiner Tatausführung unter dem Einfluss von Drogen stand, es wurde daher eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Zudem könnte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Hierzu müssen fachärztliche Gutachten erstellt werden.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz, Straftaten gegen das Waffengesetz und Straftaten gegen das Sprengstoffgesetz ein. Die Auswertung und Sichtung der sichergestellten Gegenstände dauert an.

Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Edemissen, Wipshausen, Ersestraße, 23.06.2021, 07:30 Uhr.

Ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw beabsichtige nach links aus der Straße Im Bühfeld in der Ersestraße einzubiegen. Beim Einbiegen prallte der Mann aus derzeit nicht bekannten Gründen an eine gegenüberliegende Gebäudemauer und einen Zigarettenautomaten. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in das örtliche Klinikum gebracht werden. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl.

Ilsede, Adenstedt, Parkplatz Adenstedter Friedhof, 22.06.2021, 18:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll ein 27-jähriger Tatverdächtiger unter Gewaltanwendung das vom 20-jährigen Opfer benutzte Mobiltelefon an sich genommen haben. Mit Hilfe einer installierten Gesichtserkennung habe er sich einen Zugang zum Telefon verschafft und konnte im weiteren Tatverlauf über eine Banken-App einen Gelbetrag auf das Konto des Tatverdächtigen überweisen. Die näheren Umstände der Tat werden derzeit ermittelt.

Versuchter Betrug.

Hohenhameln, Harzblick, 22.06.2021, 13:00 Uhr.

Einer aufmerksamen Geschädigten ist es zu verdanken, dass es zu keinem Vermögenschaden kam.

Zur Tatzeit erhielt die 87-jährige Geschädigte einen Anruf ihres angeblichen Enkels, der sich offensichtlich in einer Notlage befinden würde. Die Geschädigte habe unverzüglich das Gespräch beendet. Bereits kurze Zeit später habe die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten, der offensichtlich die Frau über ihrer Vermögensverhältnisse befragen wollte. Auch in diesem Fall beendete die Geschädigte sofort das Gespräch.

Die Polizei möchte das vorbildliche Verhalten der Geschädigten darstellen und alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf die Gefahren einer solchen Betrugsmasche hinweisen. Vertrauen sie niemals fremden Personen am Telefon, die sich nach ihrem Vermögen erkundigen. Informieren sie bitte in jedem Fall ihre örtliche Polizei und sprechen sie mit ihren Vertrauten über das Gespräch. Die Polizei steht ihnen stets mit Rat und Hilfe zur Seite.

Beschädigte Drehschranke.

Lengede, Fuhsestraße, Feldweg am östlichen Ortsrand von Woltwiesche, 18.06.2021, 16:00 Uhr-20.06.2021, 12:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter eine Drehschranke gewaltsam geöffnet und hierdurch beschädigt. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden. Da es keinerlei Hinweise auf die Täter gibt, ist die Polizei auf mögliche Zeugen angewiesen. Bitte melden sie sich bei der Polizei Lengede unter der Telefonnummer 05344/915670.

Verletztes Kind nach Verkehrsunfall.

Peine, Hesebergweg, 23.06.2021, 17:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 85-jährige Fahrerin eines Pkw den Hesebergweg in Peine. In diesem Augenblick trat ein 10-jähriger mit seinem Fahrrad vor einem anderen Fahrzeug auf die Straße und wurde vom Pkw erfasst. Das Kind erlitt hierbei offensichtlich nur leicht Schürfwunden. Die Schadenshöhe wird mit ca. 1.000 Euro angegeben.

