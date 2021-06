Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.06.2021.

Salzgitter (ots)

Kind wurde bei Verkehrsunfall offensichtlich nur leicht verletzt.

Heere, Hauptstraße, 23.06.2021, 16:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei ein 6-jähriger Junge von einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren. Zum gleichen Zeitpunkt sei ein Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Sehlde gefahren. Es kam hier zum Zusammenstoß. Der Junge wurde dabei offensichtlich nur leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das örtliche Klinikum gefahren werden.

Der Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenaussagen berichten, dass es sich bei dem in Richtung Sehle flüchtenden Fahrzeug um einen grünen Skoda Octavia gehandelt hatte. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Ca. 55 Jahre, kurze graue Haare, leicht gebräunte Haut. An dem Fahrzeug wurde das Kennzeichenfragment "D" und "J" erkannt. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970 zu richten.

Fahren unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Humboldtallee, 23.06.2021, 23:00 Uhr.

Der 18-jährige Fahrer eines Pkw konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden, da das Fahrzeug ohne eingeschaltete Beleuchtung genutzt wurde. Anhaltspunkte deuteten bei dem Mann auf eine Drogenbeeinflussung. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden, die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der Mann mit seiner Fahrerlaubnis noch in der Probezeit befunden hatte.

Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil einer Frau.

Salzgitter, Nordstraße, 23.06.2021, 23:35 Uhr.

Anwohner alarmierten nach Hilferufen einer Frau die Polizei.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zwischen dem 30-jährigen Tatverdächtigen und dem 24-jährigen Opfer zu einem Streit. Genaue Ursachen sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen und Vernehmungen.

Nachdem der Streit eskalierte, verletzte der Tatverdächtige das Opfer am Körper. Nähere Angaben können hierzu derzeit nicht gemacht werden. Der Täter flüchtete vom Tatort, konnte aber namentlich ermittelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Sachbeschädigung an zwei Pumpen.

Baddeckenstedt, Binder, Feldmark, Oberer Weg, 22.06.2021, 17:45 Uhr-23.06.2021, 08:50 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigten die Täter zwei in einer Feldmark abgestellte Hochleistungspumpen und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Nach der Tatausführung waren die Pumpen nicht mehr einsatzbereit und mussten ersetzt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Baddeckenstedt unter der Rufnummer 05345/92869-0.

