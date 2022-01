Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Personen beschädigen und stehlen Verkehrszeichen

Zeugen gesucht (25.01.2022)

Furtwangen (ots)

Eine Sachbeschädigung mit einem Auto haben mehrere Personen am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Luisenstraße begangen. Mit einem an einem Auto befestigten Seil rissen Unbekannte auf einem Parkplatz einer Hochschule ein Verkehrszeichen um und beschädigten noch ein Lüftungsgitter an einer Gebäudefassade. Das Verkehrsschild nahmen die Unbekannten mit und flüchteten mit zwei Autos, wobei es sich um einen silbernen Kleinwagen und einen dunklen Audi mit Stufenheck handelte. Auffällig am Kleinwagen ist der auf der Fahrerseite angebrachte Schriftzug "I love you". Insgesamt verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Furtwangen unter der Telefonnummer 07723 92948-0.

