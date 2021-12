Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Firmentransporter in Altentreptow

PR Malchin (ots)

In der Zeit vom 10.12.2021 14:00 Uhr bis 11.12.2021 07:30 Uhr haben unbekannte Täter auf einem öffentlichen Parkplatz im Rotdornweg in 17087 Altentreptow einen Firmentransporter aufgebrochen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten aus diesem Arbeitsunterlagen, eine Arbeitsjacke,einen Akku-Schrauber der Marke "Bosch", sowie einen Werkzeugkoffer der Marke "Roth". Der Sachschaden beträgt ca. 500,-Euro und der Stehlschaden ca. 430,-Euro.Die Spurensuche und -sicherung erfolgte durch die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 - 231 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell