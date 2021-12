Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle im gesamten östlichen Landesteil

Neubrandenburg (ots)

Durch Schneefall und Straßenglätte ereigneten sich am 09.12.2021 in der Zeit vom frühen Nachmittag bis zum späten Abend zahlreiche Unfälle im gesamten östlichen Landesteil von M-V. Betroffen waren die drei Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Bei der überwiegenden Anzahl der Unfälle blieb es bei Sachschäden, bei einzelnen Unfällen wurden jedoch auch Personen leicht verletzt. Zumeist landeten Fahrzeugführer mit ihren Fahrzeugen in Straßengräben oder stießen gegen andere Fahrzeuge oder Leitplanken. In Stralsund und Putbus wurde jeweils eine Laterne und in Ahrenshagen-Daskow ein Stromkasten durch dagegen rutschende Fahrzeuge beschädigt.

Der Unfall mit dem höchsten Sachschaden und einer leicht verletzten Person ereignete sich auf der L 35 zwischen Klatzow und Mühlenhagen. Hier kam ein Fahrzeugführer beim Überholen auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und in der weiteren Folge mit dem Gegenverkehr zusammen. Der entstandene Sachschaden beträgt 30.000,-EUR. Zudem wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 1,25 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Hoher Sachschaden entstand auch bei einem Unfall auf der L 27 zwischen Voigtsdorf und Wendisch Baggendorf im Bereich Grimmen. Hier kam ein mit Rüben beladener LKW von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Feld liegen. Der Sachschaden wird bei diesem Unfall auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

Von Schnee und Glätte betroffen war auch die BAB 20. Hier ereigneten sich ebenfalls mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle. So geriet auf der Richtungsfahrbahn Stettin zwischen den Anschlussstellen Schönhausen und Pasewalk ein 33 jähriger Mann mit seinem Fahrzeug während eines Überholvorgangs ins Schleudern, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kam neben der Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2000,-EUR. In gleicher Richtung, jedoch in Höhe des Rastplatzes Demminer Land kam ein 27-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab landete ebenfalls im Straßengraben. Der Sachschaden hier beträgt 2300,- EUR. Ein weiterer Unfall ereignete sich an der Anschlussstelle Schönhausen. Ein Fahrzeugführer stieß hier mit seinem Fahrzeug bei Verlassen der Autobahn gegen die Schutzplanke. Auch dabei entstand nur Sachschaden. Auf der entgegen gesetzten Richtungsfahrbahn geriet zwischen den Anschlussstellen Altentreptow und Anklam eine 37-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und stieß gegen die Mittelleitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4800,-EUR.

Auf der Insel Rügen zwischen den Ortschaften Samtens und Dreschvitz wurde eine 32-jährige Frau leichtverletzt, als sie mit ihrem PKW in den Straßengraben rutschte. Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 34jährige Frau nachdem sie mit ihrem PKW auf der L 26 zwischen Bretwisch und Wolthof (Bereich Grimmen) von der Fahrbahn abgekommen und einen Graben gerutscht war.

Auf Grund der Unfälle aber auch auf Grund einiger liegen gebliebener Fahrzeuge gab es etliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Straßen waren zur Unfallaufnahme bzw. zur Bergung liegen gebliebener Fahrzeuge halbseitig oder zeitweise auch voll gesperrt. So musste beispielsweise die B 110 nahe Demmin zur Bergung eines LKW, der auf Grund der glatten Fahrbahn in die Bankette gerutscht und liegen geblieben war, voll gesperrt werden. Erst voll- und dann halbseitig gesperrt war in den Abendstunden die L 35 zwischen Burow und Mühlenhagen, weil dort ein PKW liegen geblieben war.

Derzeit hat sich die Situation wieder entspannt, die Straßen sind frei befahrbar, es liegen keine Verkehrsbeeinträchtigungen mehr vor.

im Auftrag

Jörg Hübner

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell