Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gartenlaube abgebrannt

Friedland (ots)

Am 11.12.21 gegen 00:15 Uhr wurde der Brand einer Gartenlaube in Friedland im Bereich der Pasewalker Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung. 16 Kameraden der Feuerwehr Friedland und 6 Kameraden der Feuerwehr Brohm begannen umgehend mit den Löscharbeiten, sodass ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. Die Laube selbst konnte nicht mehr gerettet werde, sie brannte vollständig aus. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-EUR. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

im Auftrag

Jörg Hübner

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell